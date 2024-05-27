Рецепту брауни более 100 лет.

Когда вы готовите дома пирожное-брауни, вы скорее сфокусированы на рецепте, чем на запутанной истории создания пирога.

Как пишет tasting table, этот шоколадный десерт был создан в США. По мнению некоторых историков кулинарии, первый брауни можно отнести к состоятельной светской львице Чикаго Берте Палмер. По легенде, тогда она только что вышла замуж за своего мужа Поттера Палмера, который подарил ей отель Palmer House в качестве свадебного подарка.

Став бизнес-леди Берти планировала посетить Всемирную выставку 1893 года. Она попросила шеф-кондитера отеля создать небольшую выпечку, которую можно было бы легко упаковать в ланчи для женщин, пришедших посетить ярмарку. Другие источники говорят, что эти ланч-боксы были предназначены для "женского совета" ярмарки, а не для посетителей.

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К сожалению, имя кондитера утеряно в истории. Первый прото-брауни был плотным, рыхлым квадратом, покрытым грецкими орехами и ванильно-абрикосовой глазурью, и благодаря своей уникальности десерт быстро прижился.

Вскоре другие пекари подхватили дух и начали изготавливать собственные версии. В 1896 году в "Кулинарной книге Бостонской кулинарной школы" появился рецепт пирожных с патокой. Затем, в 1905 году, рецепт "Бангор Брауни", похожий на современный брауни, появился в Бостон Глоуб. В том же году Фанни Фармер, известная кулинарными книгами, адаптировала свой рецепт шоколадного печенья к батончику, выпеченному на прямоугольном листе.

Хотя история происхождения брауни у Палмер является самой известной, она, конечно, не единственная. Некоторые историки предполагают, что брауни было создано в результате кондитерской ошибки. Домохозяйка из Бангора, штат Мэн, которая пыталась приготовить шоколадный пирог, забыла добавить разрыхлитель. Поэтому десерт остался рыхлым и не поднялся.

А когда появилось название "брауни"? Эта часть истории менее понятна. Конечно, цвет угощения (коричневый), кажется связанным с названием. Но есть также теория относительно трио озорных персонажей, похожих на пикси, которые любят приключения и называются "брауни". Они фигурировали в детской книге 1926 года "Книга брауни Энид Блайтон", которая была популярной в тот период.

Рецепт брауни

Британский кондитер Мэри Берри раскрыла рецепт браунидля настоящих ценителей шоколада - это "драконья" порция кекса, который нарезается на 24 куска.

Квадратики будут иметь влажную серединку, как и следует "приличному" брауни. Выпечку можно есть сразу, а можно оставить на несколько дней постоять.

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