Для его приготовления не понадобятся дорогие продукты.

В Интернете много рецептов шоколадных брауни, а потому трудно определить, какой из них даст желаемый результат.

Сеть покорил рецепт от BBC Good Food - он получил тысячи пятизвездочных оценок и многие утверждают, что это "лучший". На приготовление этого десерта биде всего 30 минут, а кусочки пирога можно хранить свежими до двух недель в герметичном контейнере.

Для приготовления возьмите:

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сливочное масло - 185 г;

черный шоколад - 185 г;

муку - 85 г;

какао-порошок - 40 г;

белый шоколад - 50 г;

молочный шоколад - 50 г;

яйца - 3 шт;

сахар - 275 г.

Нарежьте сливочное масло небольшими кубиками и разломайте шоколад в ту же миску. Растопите их вместе на водяной бане или в микроволновке импульсами по 30 секунд.

Дайте смеси остыть, а тем временем включите духовку на 180C или 160C. Смажьте маслом и выстелите пергаментом форму 20 см. Осторожно нарежьте белый шоколад и молочный шоколад и отложите их.

Разбейте три больших яйца в большую миску и взбейте вместе с сахаром до густой консистенции. Это займет от трех до восьми минут, в зависимости от скорости работы миксера. Вылейте охлажденную шоколадную смесь в яйца, осторожно перемешивая лопаткой.

Просейте какао-порошок и муку, прежде чем осторожно смешать их вместе. Последними добавьте кусочки шоколада, снова перемешайте и переливайте в форму.

Выпекайте от 25 до 30 минут, пока сверху не появится легкая корочка, но внутри десерт должен оставаться мягким. Нарезать его и доставать стоит уже после остывания.

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