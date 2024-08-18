В Интернете много рецептов шоколадных брауни, а потому трудно определить, какой из них даст желаемый результат.
Сеть покорил рецепт от BBC Good Food - он получил тысячи пятизвездочных оценок и многие утверждают, что это "лучший". На приготовление этого десерта биде всего 30 минут, а кусочки пирога можно хранить свежими до двух недель в герметичном контейнере.
Для приготовления возьмите:
- сливочное масло - 185 г;
- черный шоколад - 185 г;
- муку - 85 г;
- какао-порошок - 40 г;
- белый шоколад - 50 г;
- молочный шоколад - 50 г;
- яйца - 3 шт;
- сахар - 275 г.
Нарежьте сливочное масло небольшими кубиками и разломайте шоколад в ту же миску. Растопите их вместе на водяной бане или в микроволновке импульсами по 30 секунд.
Дайте смеси остыть, а тем временем включите духовку на 180C или 160C. Смажьте маслом и выстелите пергаментом форму 20 см. Осторожно нарежьте белый шоколад и молочный шоколад и отложите их.
Разбейте три больших яйца в большую миску и взбейте вместе с сахаром до густой консистенции. Это займет от трех до восьми минут, в зависимости от скорости работы миксера. Вылейте охлажденную шоколадную смесь в яйца, осторожно перемешивая лопаткой.
Просейте какао-порошок и муку, прежде чем осторожно смешать их вместе. Последними добавьте кусочки шоколада, снова перемешайте и переливайте в форму.
Выпекайте от 25 до 30 минут, пока сверху не появится легкая корочка, но внутри десерт должен оставаться мягким. Нарезать его и доставать стоит уже после остывания.
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