По этому рецепту получится 24 кусочка брауни, которых хватит на два дня вперед.

Шоколадные брауни являются одним из самых любимых классических десертов. Существует много различных вариантов этого лакомства.

Мэри Берри поделилась с Ехргеѕѕѕ своим "лучшим" рецептом брауни, в котором используются только семь ингредиентов. По этому простому рецепту получается 24 квадрата, которые можно приготовить на два дня вперед, что идеально подходит для любых мероприятий в выходные и семейных встреч.

Для приготовления надо взять:

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шоколад - 360 г;

сливочное масло - 225 г;

сахар - 225 г;

яйца - 4 шт;

ванильный экстракт - 1 ч.л.;

мука - 75 г;

шоколадная стружка - 75 г.

Для начала разогрейте духовку до 180°C (160°C для духовок с вентилятором). Слегка смажьте маслом и выстелите противень размером 30 x 23 см антипригарной бумагой для выпекания.

Далее в большой жаростойкой миске растопите шоколад и масло над кастрюлей с кипящей водой, помешивая до полного соединения.

Снимите миску с огня и вмешайте сахар и яйца, пока смесь не станет однородной. Затем добавьте муку и ванильный экстракт, снова смешайте и всыпьте шоколадную стружку.

Вылейте смесь в подготовленную форму и выпекайте примерно 45 минут, пока края не застынут. Центр должен остаться немного мягким. Дайте остыть в форме, прежде чем разрезать на 24 квадрата.

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