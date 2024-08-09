Шоколадные брауни являются одним из самых любимых классических десертов. Существует много различных вариантов этого лакомства.
Мэри Берри поделилась с Ехргеѕѕѕ своим "лучшим" рецептом брауни, в котором используются только семь ингредиентов. По этому простому рецепту получается 24 квадрата, которые можно приготовить на два дня вперед, что идеально подходит для любых мероприятий в выходные и семейных встреч.
Для приготовления надо взять:
- шоколад - 360 г;
- сливочное масло - 225 г;
- сахар - 225 г;
- яйца - 4 шт;
- ванильный экстракт - 1 ч.л.;
- мука - 75 г;
- шоколадная стружка - 75 г.
Для начала разогрейте духовку до 180°C (160°C для духовок с вентилятором). Слегка смажьте маслом и выстелите противень размером 30 x 23 см антипригарной бумагой для выпекания.
Далее в большой жаростойкой миске растопите шоколад и масло над кастрюлей с кипящей водой, помешивая до полного соединения.
Снимите миску с огня и вмешайте сахар и яйца, пока смесь не станет однородной. Затем добавьте муку и ванильный экстракт, снова смешайте и всыпьте шоколадную стружку.
Вылейте смесь в подготовленную форму и выпекайте примерно 45 минут, пока края не застынут. Центр должен остаться немного мягким. Дайте остыть в форме, прежде чем разрезать на 24 квадрата.
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