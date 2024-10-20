Эмили Инглиш поделилась собственным рецептом популярного десерта.

Диетолог Эмили Инглиш поделилась рецептом вкусного брауни, в котором используется специальный ингредиент, чтобы повысить уровень белка, но при этом десерт остается таким же вкусным. Об этом сообщает SurreyLive.

Специалист утверждает, что ингредиенты, которые обычно используются для завтрака, делают блюда такими же вкусными, назвав их "победными". Секретом по ее словам, является творог.

"Используя ингредиенты, которые вы обычно едите на завтрак, с балансом белка, полезных жиров и клетчатки, вы можете регулировать сладость по своему вкусу, и вам не понадобятся весы", - уверяет Инглиш.

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Если вы хотите приготовить здоровый брауни с помадкой, это то, что вам понадобится для рецепта Эмили.

Брауни с творогом

Ингредиенты

300 г необезжиренного творога

1 большое яйцо

6 столовых ложек овсянки

1 чайная ложка разрыхлителя

20 г грецких орехов

3 столовые ложки меда или сахара

Щепотка соли

1 чайная ложка ванильного экстракта

2 столовые ложки с горкой какао-порошка

1/2 чайной ложки растворимого кофе (по желанию)

Цедра 1 апельсина

Йогурт, мед и ягоды для подачи

Метод приготовления

Разогрейте духовку до 160℃. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.

Выложите в форму для выпекания. Выпекайте от 20 до 25 минут, пока десерт не застынет. Если он выглядит слишком жидким, оставьте его еще на пять минут.

Выньте и охлаждайте один-два часа, прежде чем нарезать и подавать с йогуртом и медом. Десерт вы можете разогреть. Брауни следует хранить в холодильнике.

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