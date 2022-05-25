Так называемые милиционеры "ЛНР" показали "операцию" якобы на Северодонецком направлении.

"Народная милиция ЛНР" показала экшн с "передовой". В сюжете, якобы снятом на Северодонецком направлении, продемонстрировали процесс штурма здания, которое оказалось пустым.

Ролик появился в сети.

Монотонный закадровый голосил убеждает, что видео снято во время штурма одного из населенный пунктов, который провели "милиционеры". Боевики якобы выбили "украинских нацистов" из здания и окончательно захватили населенный пункт.

Зрителям показали несколько кадров собственно "штурма", на которых боевики не слишком убедительно имитируют боевые действия и обстреливают пустые здания. Очевидно, что позиций украинских военных не было вблизи. Об этом свидетельствует то, что оператор даже не пытается спрятаться от огня в ответ, да и самого огня в ответ неслышно.

Напомним, что оккупанты сняли множество постановочных роликов в Украине. Чаще всего свой "режиссерский талант" демонстрировали Тикток-войска Рамзана Кадырова. Похоже, "милиционеры ЛНР" превзошли даже их.

Вас также могут заинтересовать новости: