Этого десерта хватит, чтоб угостить сразу восьмерых гостей.

"Красный бархат" уже давно является одним из классических десертов, однако не все решаются его приготовить в домашних условиях. Известный кулинар Мэри Берри поделилась простым рецептом этого торта, который легко будет повторить на своей кухне.

Как пишет Ехргеѕѕ, этого десерта хватит, чтоб угостить сразу восьмерых гостей. Для приготовления ярких бархатных коржей понадобятся:

мука - 250 г;

какао-порошок - 1 ст.л;

разрыхлитель - 2 ч.л.;

сода - 1 ч.л.;

сахар - 250 г;

пахта - 200 мл;

подсолнечное масло - 150 мл;

ванильный экстракт - 2 ч.л.;

красный пищевой краситель - 1 ст.л.;

яйца - 2 шт;

белый шоколадный трюфель - 8 шт.

По рецепту Мэри Берри нужно будет приготовить масляную глазурь для смазывания и украшения торта. Для нее понадобятся такие ингредиенты:

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сливочное масло - 250 г;

ванильный экстракт - 2 ч.л.;

сахарная пудра - 300 г;

маскарпоне - 250 г.

Для начала разогрейте духовку до 180C (160C вентилятор/газ четыре). Две формы 20 см смажьте маслом и застелите пергаментом.

Смешайте в миске муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и сахар. Отдельно взбейте пахту, масло, ваниль, пищевой краситель и 100 мл воды в кувшине. Туда же вмешайте яйца. Далее надо соединить сухие и жидкие ингредиенты до однородности.

Поделите тесто между формами, выровняйте поверхность и выпекайте 25-30 минут. Охладите в формах в течение 10 минут, затем выверните, снимите бумагу и оставьте полностью остыть на решетке.

В это время переходим к крему. Взбейте в миске мягкое сливочное масло, ваниль и за два подхода вмешайте пудру. Последним добавьте маскарпоне.

Положите рифленую насадку в кондитерский мешок и выложите ложкой примерно 150 г сливочного крема в мешок.

Теперь собираем торт. Положите один из бисквитов на тарелку для торта и смажьте его третью часть крема. Продолжайте собирать десерт. Осторожно выровняйте крем по бокам и сверху.

Кремом, который отложили в мешок, украсьте торт. В завершение выложите шоколадные трюфели.

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