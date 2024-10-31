Меняя начинку можно постоянно получать несколько разных вкусов печенья за одно приготовление.

Известный кулинар Мэри Берри придумала, как приготовить три разных вида печенья из одной порции теста, меняя начинки. Этот рецепт очень универсален, ведь его можно менять по своему вкусу.

Как сообщает BBC Food, с этим количеством ингредиентов получается 20 шт. каждого вида печенье. Для приготовления вам понадобятся:

мягкое сливочное масло - 175 г;

сахарная пудра - 75 г;

мука - 175 г;

манная крупа - 75 г;

Также нам понадобятся:

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для шоколадного печенья - стружка молочного или черного шоколада;

для лимонного печенья - цедра 1 лимона и 1-2 ст.л. сахара;

для миндального печенья - 1 ч.л. эссенции миндаля и 40 г этих орехов.

Для начала разогрейте духовку до 180°C (160°C для духовок с вентилятором) или марка газа 4. Подготовьте три противня, выстелив их пергаментом.

Для теста смешайте все указанные ингредиенты. Разделите его на три равные части и каждую вымесите на припорошенной мукой поверхности.

В одну часть вмешайте шоколад, скатайте 20 шариков и разложите их на противень. Вилкой немножко расплющите их, чтобы получились диски шириной до 5 см. Выпекайте 10 минут - до золотисто-коричневого теста.

Для лимонного лакомства добавьте в тесто цедру, сверните его в "колбаску" длиной примерно 20 см и покройте ее сахаром. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в морозилку примерно на 30 минут. Разрежьте "колбаску" на 20 кружочков, толщиной примерно один сантиметр. Разложите их на противень и запекайте.

Для миндального печенья смешайте экстракт и большую часть измельченного ореха с тестом. Раскатайте 20 шариков и выложите их на противень. Посыпьте каждое печенье несколькими хлопьями миндаля и расплющите их вилкой, чтобы сформировать диски, и выпекайте.

Что еще вкусного стоит приготовить

Мягкое печенье с двойным шоколадом имеет много поклонников. Это лакомство можно приготовить в сковороде и тогда не придется мыть много посуды.

Также рассказывали, как приготовить шоколадный пирог без муки.

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