Десерт получается очень ароматным и вкусным, а глазурь прекрасно дополняет этот цитрусовый ансамбль.

Десерты с цитрусовым вкусом и ароматом создают по особому теплое настроение. В кулинарном блоге Kirbie's Cravings поделились лимонным пирогом, который готовится всего из нескольких доступных ингредиентов.

"Этот лимонный пирог мягкий, влажный и насыщенный лимонным вкусом. Его легко приготовить, для него нужны всего четыре ингредиента. В отличие от большинства пирожных, вам не нужно растительное или сливочное масло. Торт полит сладко-терпкой лимонной глазурью. Прекрасно подходит для завтрака или десерта", - отмечает автор.

Она советует обязательно использовать сок и цедру. В общем для приготовления понадобятся:

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яйца - 3 шт;

сгущенное молоко - 303 г;

мука - 128 г;

разрыхлитель - 1/3 ч.л.;

лимонный сок - 2 ст.л.;

лимонная цедра - 2 ч.л.

Заранее разогрейте духовку до 160 градусов. Форму для выпечки выстелите пергаментом.

Взбейте яйца и сгущенное молоко до однородной массы. Затем постепенно добавляйте муку. Следите, чтобы не было комочков.

Последними в тесто идут сок и цедра. Перемешав, вылейте массу в форму и выпекайте примерно 45 минут, но следите за готовностью десерта. Проверяйте его зубочисткой. Кроме того, при нажатии на поверхность пирог должен быть упругим.

Десерт нужно полностью охладить в форме и лишь затем вынимать. После этого его можно полить глазурью, хотя она и не обязательна.

Для ее приготовления смешайте 1-2 ст.л. лимонного сока с сахарной пудрой до нужной вам консистенции.

Что еще вкусного можно приготовить

Шоколадные торты имеют множество поклонников. Приготовить такой десерт самому дома - особое удовольствие. Сеть покорил рецепт лакомства от Instagram-блогера Эммы Уиллс.

Также сейчас идеальное время, чтобы приготовить что-то из тыквы. Мэдисон Эберхардт, пекарь и основатель Mmatilda Bakes, поделилась рецептом своего пирога.

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