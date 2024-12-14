Этот рецепт основан на его кулинарных знаниях.

Спагетти болоньезе является фаворитом многих людей и его легко приготовить дома благодаря простоте рецепта. Однако мишленовский шеф-повар Пол Фостер утверждает, что для приготовления идеальной пасты нужно добавить один ингредиент - молоко.

"Этот рецепт основан на моих кулинарных знаниях, моей ностальгии, а также на моем опыте использования оригинальных рецептов в Болонье", - цитирует его слова Mirror.

Сначала мелко нарезаются лук, сельдерей и морковь. Чеснок и тимьян также надо измельчить.

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Затем все эти ингредиенты добавляют в сковороду с горячим оливковым маслом с щедрой щепоткой соли. Туда надо переместить овощи и готовить их 3-4 минуты. Затем добавить чеснок с тимьяном и готовить еще 2 минуты.

Откладываем их в сторону, а на сковороде обжариваем говяжье-свиной фарш, постоянно помешивая. Когда мясо подрумянится, добавьте немного красного вина и дайте смеси загустеть. Добавьте немного томатного пюре и поджаренную овощную смесь. Туда же перемещаем несколько консервированных помидоров и вливаем куриный бульон.

"Оно будет довольно жидким, поэтому вам нужно медленно варить его около трех часов, чтобы уменьшить его и сконцентрировать, чтобы он стал густым и глянцевым", - говорит Пол.

Молоко надо давать в самом конце вместо сливок. Оно придаст соусу кремовую текстуру. После этого можно приправлять.

Как сообщал УНИАН, когда дело доходит до рождественского ужина, картофель является лидером по популярности. Обычно из него готовят простые блюда, которые кому-то могут уже надоесть. На фоне этого в сети завирусился интересный рецепт картофеля от шеф-повара Сэми Ситса - он набрал более 18 млн просмотров в сети.

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