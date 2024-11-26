В одной порции будет всего 426 калорий, что прекрасно подойдет для сытного обеда.

Традиционный рецепт пасты болоньезе предусматривает медленное приготовление мясного фарша с луком, морковью, помидорами и молоком для кремовой текстуры. Однако это блюдо можно адаптировать под похудение и наслаждаться любимым блюдом даже теряя лишние килограммы.

Как пишет Ехргеѕѕ, по рецепту диетологов в книге "Fast 800 Easy Recipes" эту пасту можно приготовить так, что одна порция получится 426 калорий. Для нежирной пасты понадобятся:

фарш из грудки индейки - 500 г;

оливковое масло - 2 ст.л.;

лук репчатый - 1 шт;

шампиньоны - 200 г;

банка нарезанных томатов на 400 г;

томатное пюре - 2 ст.л;

кубик куриного бульона;

сушеный орегано - 1 ч.л.;

тертый пармезан - 20 г;

цельнозерновые спагетти - 80 г;

кабачки - 2 шт.

В большой сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте измельченный лук и шампиньоны, порезанные на четвертинки. Готовьте 5 минут, помешивая.

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Добавьте фарш и обжаривайте еще пять-восемь минут или пока мясо слегка подрумянится, но не приготовится. В это время поставьте вариться пасту согласно инструкции на упаковке.

К мясу добавьте помидоры и 400 мл воды. Туда же накрошите бульонный кубик и посыпьте орегано. Доведите смесь до кипения и оставьте так на 5-10 минут, пока соус не загустеет. Щедро приправьте солью и перцем, а затем перемешайте.

Кабачки нужно порезать на спирали или толстые ленты овощечисткой. Добавьте их к макаронам и готовьте 30 секунд.

Слейте содержимое кастрюли на дуршлаг, а затем распределите все между четырьмя глубокими тарелками. Сверху поливаем соусом болоньезе, посыпаем пармезаном и подаем с зеленым салатом или мелко нарезанной зеленью.

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