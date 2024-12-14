Когда дело доходит до рождественского ужина, картофель является лидером по популярности. Обычно из него готовят простые блюда, которые кому-то могут уже надоесть. На фоне этого в сети завирусился интересный рецепт картофеля от шеф-повара Сэми Ситса - он набрал более 18 млн просмотров в сети.
Как пишет Ехргеѕѕ, это дешевое блюдо, которое позволит накормить 6-8 человек за раз. Для его приготовления нужны:
- картофель - 2 кг;
- чеснок - несколько зубчиков;
- гусиный, утиный или говяжий жир - 500 г;
- розмарин - несколько веточек;
- цедра одного лимона;
- соль.
Картофель почистите и порежьте на кусочки. Отварите его с чесноком, солью и небольшим количеством розмарина. Овощи должны стать мягкими, но не распадаться.
Духовку разогрейте до 200C с включенным вентилятором. Картофель откиньте на дуршлаг и дайте ему немного обсохнуть. Верните его в сухую кастрюлю, накройте крышкой и встряхните. Это немного "разрыхлит" картофель и позволит получить хрустящие края.
Выложите гусиный жир на противень вместе с картофелем и отправляйте в духовку. Когда жир растает, перемешайте картофель, чтобы он был им покрыт и запекайте дальше в течение часа. Каждые 20 минут нужно перемешивать картофель, чтобы он равномерно покрывался жиром.
Смешайте остатки розмарина с солью и цедрой.
"Когда картофель сварится и приобретет золотисто-коричневый цвет, выньте его из духовки и выньте из противня шумовкой. Выложите картофель в миску, посыпав розмариновой солью", - говорит Ситс.
На десерт можно приготовить банановый хлеб. Он не требует много усилий и радует вкусным результатом.
Как ранее сообщал УНИАН, на ужин можно приготовить медовую курицу. Она прекрасно подойдет к любому гарниру и поможет накормить всю семью без лишних усилий.