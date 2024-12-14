Это дешевое блюдо, которое позволит накормить 6-8 человек за раз.

Когда дело доходит до рождественского ужина, картофель является лидером по популярности. Обычно из него готовят простые блюда, которые кому-то могут уже надоесть. На фоне этого в сети завирусился интересный рецепт картофеля от шеф-повара Сэми Ситса - он набрал более 18 млн просмотров в сети.

Как пишет Ехргеѕѕ, это дешевое блюдо, которое позволит накормить 6-8 человек за раз. Для его приготовления нужны:

картофель - 2 кг;

чеснок - несколько зубчиков;

гусиный, утиный или говяжий жир - 500 г;

розмарин - несколько веточек;

цедра одного лимона;

соль.

Картофель почистите и порежьте на кусочки. Отварите его с чесноком, солью и небольшим количеством розмарина. Овощи должны стать мягкими, но не распадаться.

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Духовку разогрейте до 200C с включенным вентилятором. Картофель откиньте на дуршлаг и дайте ему немного обсохнуть. Верните его в сухую кастрюлю, накройте крышкой и встряхните. Это немного "разрыхлит" картофель и позволит получить хрустящие края.

Выложите гусиный жир на противень вместе с картофелем и отправляйте в духовку. Когда жир растает, перемешайте картофель, чтобы он был им покрыт и запекайте дальше в течение часа. Каждые 20 минут нужно перемешивать картофель, чтобы он равномерно покрывался жиром.

Смешайте остатки розмарина с солью и цедрой.

"Когда картофель сварится и приобретет золотисто-коричневый цвет, выньте его из духовки и выньте из противня шумовкой. Выложите картофель в миску, посыпав розмариновой солью", - говорит Ситс.

На десерт можно приготовить банановый хлеб. Он не требует много усилий и радует вкусным результатом.

Как ранее сообщал УНИАН, на ужин можно приготовить медовую курицу. Она прекрасно подойдет к любому гарниру и поможет накормить всю семью без лишних усилий.

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