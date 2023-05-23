"Аналоговнетный" дрон сбили из стрелкового оружия.

Украинские военные сегодня, 23 мая, из стрелкового оружия сбили вражеский дрон. Беспилотник был сделан из фанеры.

"Видимо у россиян заканчиваются "Орланы" и другие современные БПЛА. Задачи по воздушной разведке выполняют фанерные самолетики. Сегодня, 23 мая, на одном из направлений, мобильной огневой группой 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины из стрелкового оружия был уничтожен российский беспилотный летательный аппарат. По остаткам видно, что фанерный самолетик сделан довольно примитивно", - говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Однако, как добавили в командование, есть информация, данный тип "сверхсовременного" БПЛА оккупантами поставлен на серийное производство.

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Стуация на фронте по состоянию на 23 мая - что известно

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. В течение текущих суток были уничтожены четыре вражеские ударные БпЛА типа Shahed.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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