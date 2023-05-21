Россияне на фоне саммита G7 пытаются держать напряжение

Россияне на фоне саммита "Большой семерки" усилили разведку в Украине дронам. Существует опасность ракетной атаки по украинским городам.

"Вчера под вечер (20 мая - УНИАН) враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Стало две подводные лодки, два ракетоносителя - это восемь ракет типа "Калибр". Они пытаются держать напряжение. Враг всегда во время значимых мировых событий, как саммит G7, пытается наращивать напряжение, а затем, вполне вероятно, применение ракетной атаки, как реакция на давление мирового сообщества на страну-агрессора", – рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

При этом она отметила, что активизировались российские дроны в ночь на 21 мая – применялись и разведывательные, и ударные. В то же время военные на юге уничтожили пять дронов, из них два – разведывательные.

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По словам Гуменюк, россияне активно ведут разведку в ожидании украинского контрнаступления – они ищут украинские системы ПВО и другие объекты для атак.

Потери России в Украине по состоянию на 21 мая - последние новости

Российские оккупанты на утро 21 мая сосредоточили свои усилия на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Марьинском и Лиманском направлениях. За сутки произошли 53 боевых столкновеня, а самыми горячими точками остаются Марьинка и Бахмут.

При этом общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения уже составили примерно 203160 захватчиков. Только за сутки 20 мая ВСУ уничтожили 21 дрон оперативно-тактического уровня, а всего - 2822 дрона.

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