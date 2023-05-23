Ракетные войска поразили три вражеских пункта управления и четыре района сосредоточения вооружения и военной техники.

Украинские защитники за 23 мая нанесли 14 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 3 - по зенитно-ракетным комплексам. В течение этих суток было уничтожено 4 вражеских ударных БпЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.

Также, как отметили в Генштабе, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.

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Кроме того, отмечается, что в течение этих суток ракетных ударов врага по территории Украины не было, впрочем, противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Потери России в Украине - актуальное

За минувшие сутки, 22 мая, украинские защитники уничтожили 420 российских военных. Общие боевые потери России в Украине с начала войны 204 тыс. 360 человек.

Также ВСУ уничтожили за минувшие сутки четыре вражеских танка, 12 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, один вертолет, 34 БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре крылатые ракеты.