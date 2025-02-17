Отличилось новое заведение в Лондоне.

Лондонский ресторан стал первым, кто получил звезду Мишлен за блюда из веганского меню. Об этом сообщает Independent.

На этой неделе в Глазго состоялась праздничная церемония по случаю 125-й годовщины гида-справочника Michelin. Во время мероприятия 22 новых ресторана получили свою первую звезду Мишлен. Среди них был и ресторан Plates London, который специализируется на веганском меню.

Кирк Хаворт, шеф-повар и соучредитель Plates, впервые начал исследовать веганскую диету после того, как в 2016 году ему диагностировали болезнь Лайма. Он прошел классическую кулинарную подготовку и "изобретательно" адаптировал ее к потребностям своего здоровья. В ресторане Plates представлено органическое меню без мяса, рыбы, глютена, молочных продуктов и без рафинированного сахара.

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"Слово "тренд" - это то, что приходит и уходит, но то, что я делаю, и место, из которого это было создано, точно не является трендом. Надеюсь, это вдохновит больше ресторанов отдавать предпочтение фруктам и овощам и подходить к ним творчески", - сказал Хаворт в интервью The Independent.

Для Хаворта одна звезда Мишлен - это "только начало". Его целью является три звезды - наивысшая награда для ресторана.

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