По словам экспертов, веганская диета может подходить не каждому.

Соблюдение веганской диеты может уменьшить биологический возраст человека. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, которое опубликовано в журнале BMC Medicine, передает издание Prevention.

Ученые из Стэнфордского университета исследовали 21 пару взрослых однояйцевых близнецов в возрасте 39 лет, чтобы выяснить, как восемь недель на растительной диете повлияли на некоторые типы химических модификаций ДНК, которые используют для оценки биологического возраста. В течение восьми недель один близнец из каждой пары ел только веганскую диету, тогда как другой ел как животную, так и растительную пищу.

"В конце исследования ученые обнаружили, что у участников, которые придерживались веганской диеты, наблюдалось значительное снижение маркеров общего биологического старения, включая специфические возрастные маркеры в сердце, печени, гормональной, воспалительной и метаболической системах", - говорится в материале. Видео дня

Кроме того, те, кто придерживался веганской диеты, также потеряли в среднем на два килограмма веса больше, чем те, кто ее не придерживался, скорее всего, из-за того, что они потребляли на 200 калорий меньше из-за пищи, которую им давали в течение первых четырех недель исследования. По словам ученых, потеря веса могла также способствовать разнице в биологическом возрасте между обеими группами.

В то же время диетолог Джеки Ньюджент отметила, что растительная диета давно ассоциируется с лучшим здоровьем, а именно уменьшает риск кардиометаболических заболеваний, среди которых сердечно-сосудистые болезни и диабет 2 типа.

"По сравнению с планом питания, который включает продукты животного происхождения, соблюдение веганской диеты связано с лучшим качеством питания и более разнообразной микробиотой кишечника, что может способствовать общему укреплению здоровья и потенциально лучшему качеству жизни с возрастом", - объяснила она.

Однако доктор медицинских наук Мелисса Прест отметила, что перед тем, как принять решение стать веганом, стоит понять, что полностью растительное питание может быть не лучшим вариантом для всех, ведь распространенной проблемой веганской диеты является недостаток витамина B12, в котором человек нуждается больше с возрастом.

"Если вы придерживаетесь веганской диеты, рекомендуется есть продукты, обогащенные витамином В12, и/или принимать добавки с витамином В12", - советует она.

Ньюджент согласилась со словами Прест и добавила, что веганская диета может не подходить людям, которые "подвержены риску дефицита питательных веществ, таких как железо, цинк или витамин В12, или нуждаются в большем количестве определённых питательных веществ, таких как кальций и витамин D для лечения остеопороза".

В издании Prevention добавили, несмотря на то, что в исследовании не было выявлено никаких негативных последствий соблюдения веганской диеты, преимущества с точки зрения старения стоит рассматривать наряду с риском дефицита микроэлементов, который может проявляться с годами, прежде чем появятся побочные эффекты.

Другие научные исследования

Также стало известно, что употребление обработанного красного мяса может увеличить риск деменции.

"Исследование также показало, что замена обработанного красного мяса более здоровыми продуктами, такими как орехи, бобы или тофу, может помочь снизить риск деменции", - говорят исследователи.

Кроме того, ученые выяснили, что кофе препятствует восстановлению мозга после бессонницы. Для многих кофеин является средством борьбы с недостатком сна. Но согласно новым исследованиям, проведенным в Швейцарии и Германии, напиток может оказаться контрпродуктивным.

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