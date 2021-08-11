Власти начали требовать перед подключением интернета у каждого нового пользователя сети присягнуть на Коране.

В Туркменистане еще с первых лет независимости страны действует практика клятвы верности родине. Однако в 2021 году стало известно, что клясться надо не только в этом.

Как пишет "Радио Азатлык", туркменское правительство разными способами ограничивает доступ людей к интернету. Для этого использовали высокотехнологичные способы, разработанные иностранными компаниями. И, видимо, они оказались не столь эффективными, как ожидалось, и ограничение доступа к сети в стране решили вывести на новый уровень.

Журналисты узнали, что к людям, желающим провести к себе домой интернет, власти выдвинули серьезное требование. Они должны поклясться на Коране, что не будут использовать VPN.

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Женщина по имени Айнур, провести интернет в дом пытается уже пол года. Доступ к сети ей нужен, потому что ее муж находится на работе за границей, и с ним надо иметь связь. Она рассказала, что в 2020 году стала на очередь тех, кто хочет подсоединить интернет. Очередь дошла через пол года. И даже подписав множество документов и пройдя кучу проверок, Айнур интернет не получила.

"У меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN. А без VPN в интернете никакие сайты не открываются", - пожаловалась женщина.

Дело в том, что в Туркменистане заблокированы социальные сети (Facebook, Twitter, Youtube) и многие другие сайты. Чтобы обойти запрет, приходилось использовать VPN. Интересно, что официально этот метод в Туркменистане не запрещен (в отличие от Ирака, Северной Кореи и Беларуси), но воспользоваться им непросто.

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Автор: Виктория Гордиенко