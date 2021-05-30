В Лебапском велаяте в Туркменистане руководителей государственных учреждений, а также частных предприятий обязали побрить головы и носить национальную туркменскую тюбетейку тахья, пока не пройдут 40 дней со дня смерти отца президента Гурбангулы Бердымухамедова – Мяликгулы Бердымухамедова.
Такое требование ввели для чиновников мужчин после того, как президент появился на публике в тахья в знак траура по покойному отцу, пишет "Радио Азатлык".
Отец главы государства скончался 18 апреля в возрасте 88 лет.
"Дано распоряжение руководительскому составу побрить головы и носить тахья до 40 дней (со дня смерти) Мяликгулы Бердымухамедова. ... В Лебапском велаяте чиновников и директоров школ предупредили, что, если они попадутся на глаза сотрудников МНБ без тахья, их сразу уволят с работы", - сообщил изданию осведомленный источник.
Читайте такжеПрезидент Туркменистана зачитал рэп в честь своего коня (видео)По информации журналистов, в Лебапе требование носить траурные атрибуты одежды коснулось как чиновников, так и руководителей частных фирм.
Со дня смерти отца президента вице-премьер правительства и другие чиновники на публике появляются в туркменских национальных тюбетейках. В Лебапском велаяте работницы бюджетных организаций, в частности преподавательницы школ, в знак траура носят шали с черными узорами.
Сам президент на все мероприятия приезжает на черном автомобиле.
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