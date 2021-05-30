По информации журналистов, в Лебапе требование носить траурные атрибуты одежды коснулось как чиновников, так и руководителей частных фирм.

В Лебапском велаяте в Туркменистане руководителей государственных учреждений, а также частных предприятий обязали побрить головы и носить национальную туркменскую тюбетейку тахья, пока не пройдут 40 дней со дня смерти отца президента Гурбангулы Бердымухамедова – Мяликгулы Бердымухамедова.

Такое требование ввели для чиновников мужчин после того, как президент появился на публике в тахья в знак траура по покойному отцу, пишет "Радио Азатлык".

Отец главы государства скончался 18 апреля в возрасте 88 лет.

"Дано распоряжение руководительскому составу побрить головы и носить тахья до 40 дней (со дня смерти) Мяликгулы Бердымухамедова. ... В Лебапском велаяте чиновников и директоров школ предупредили, что, если они попадутся на глаза сотрудников МНБ без тахья, их сразу уволят с работы", - сообщил изданию осведомленный источник.

Читайте такжеПрезидент Туркменистана зачитал рэп в честь своего коня (видео)По информации журналистов, в Лебапе требование носить траурные атрибуты одежды коснулось как чиновников, так и руководителей частных фирм.

Со дня смерти отца президента вице-премьер правительства и другие чиновники на публике появляются в туркменских национальных тюбетейках. В Лебапском велаяте работницы бюджетных организаций, в частности преподавательницы школ, в знак траура носят шали с черными узорами.

Сам президент на все мероприятия приезжает на черном автомобиле.

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Автор: Катерина Комолова