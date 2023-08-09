Во время стрижки газона на женщину с неба упала змея, а потом спикировал ястреб, эту змею уронивший

У жительницы Техаса день не задался с самого утра – на нее во время стрижки газона одновременно напали змея и ястреб, сообщает Sky News.

Как рассказала сама пострадавшая, Пегги Джонс, она выполняла работу в саду, когда на нее упала змея - по-видимому, с неба - и обвилась вокруг ее руки.

Как будто этого оказалось мало – на нее спикировал ястреб, по видимому, уронивший эту змею, и попытался схватить свою добычу, раздирая женщине руку когтями.

"Я просто продолжала говорить: "Помоги мне, Иисус! Помоги мне, Иисус!", - поделилась женщина.

Она рассказала, что ястреб как минимум четыре раза пытался схватить змею, прежде чем в конце концов ему удалось это сделать.

В больнице женщине залечили порезы, оставленные ястребом, и синяки от змеи, обвившей ее руку. При этом ей чудом удалось избежать укуса змеи, ведь, как поделилась женщина, на ее очках обнаружили змеиный яд.

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