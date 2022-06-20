Пропагандисты "оговорились" в материале об освобождении из плена украинского парамедика "Тайры".

Российское издание "Московский комсомолец" назвало армию РФ "оккупантами", но впоследствии публично извинилось за это.

"Грубейшую опику" российские пропагандисты совершили в трансляции, посвященной войне в Украине, рассказывая об освобождении из плена украинского парамедика Юлии Паевской ("Тайры")".

В сообщении говорилось о том, что "Тайру" "оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе". Вскоре сообщение было удалено, хотя и осталось в веб-архиве, а изданию пришлось оправдываться.

"В онлайн-трансляции новостей о спецоперации в Украине от 17 июня была допущена грубейшая описка в связи с описанием ситуации с появлением в Киеве ярой украинской националистки Юлии Паєвської ("Тайры"), которую ранее взяли в плен в Мариуполе. Редакция "МК" приносит читателям глубочайшие извинения. Виновные наказаны самым строгим образом, вплоть до увольнения", – говорится в новом сообщении издания.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опозорился на весь интернет. Он в очередной раз рассуждал о "нацистов" в Украине и настолько погрузился в мир своих фантазий эпически оговорился.

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