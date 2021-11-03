В захваченном РФ Крыму появилась "сестра" российского памятника Аленушке – монумент установлен в Севастополе.
Девушку-памятник зовут Каролина, поделился в своем Telegram-канале офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") и показал ее фотографии.
На снимках видно, что памятник установлен в центре искусственного водоема.
На памятнике изображено минимум одежды – короткие шорты, топ на бретельках. Девушка-памятник в босоножках и с сумочкой. "Сестра" Аленушки обута в босоножки и держит в руках открытый зонтик.
Напомним, в декабре 2020 года в российском городе Нововоронеж в честь 250-летия села Новая Аленовка установили памятник Аленушке. В сети назвали памятник пугающим.
Позже в Белгородской области РФ открыли памятник героям советского фильма "Операция Ы" – студентам Шурику и Лиде. Многие отметили, что "красотой" памятник похож на нововоронежскую Аленушку.
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