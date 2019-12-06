В сети высмеяли странное новшество на Крымском мосту (фото)
10:42, 06 декабря 2019Курьёзы
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Большое граффити с котом Мостиком и строителем нарисовали на Крымском мосту анонимные художники.
Большое граффити с котом Мостиком и строителем нарисовали на Крымском мосту / "Лента.ру"
На Керченском мосту в аннексированном РФ Крыму оккупанты нарисовали странное граффити, которое высмеяли пользователи сети.
Об этом сообщили российские СМИ.
"Лента.ру"
"Большое граффити с котом Мостиком и строителем нарисовали на Крымском мосту анонимные художники. Рисунок увидят те, кто отправится в Крым на поезде или корабле", - говорится в сообщении.
"Лента.ру"
"К котику "Мостику" с собачкой Цыганом, ясно, никаких претензий – просто невинные животные, которым очень не повезло с местом проживания. А вот "ваятель", по данным "Русвесны", – тот же, который вмуровал унитазы и батареи прямо в стенки для сочинской олимпиады. Унитазы уже давно отвалились. Чего бы это крымский мост должен стоять дольше унитазов, если "ваяли" те же рукож*пы", – высмеял мурал политолог Алексей Голобуцкий.
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