В сети высмеяли странное новшество на Крымском мосту (фото)

Большое граффити с котом Мостиком и строителем нарисовали на Крымском мосту анонимные художники.

На Керченском мосту в аннексированном РФ Крыму оккупанты нарисовали странное граффити, которое высмеяли пользователи сети.

Об этом сообщили российские СМИ.

"Большое граффити с котом Мостиком и строителем нарисовали на Крымском мосту анонимные художники. Рисунок увидят те, кто отправится в Крым на поезде или корабле", - говорится в сообщении.

"К котику "Мостику" с собачкой Цыганом, ясно, никаких претензий – просто невинные животные, которым очень не повезло с местом проживания. А вот "ваятель", по данным "Русвесны", – тот же, который вмуровал унитазы и батареи прямо в стенки для сочинской олимпиады. Унитазы уже давно отвалились. Чего бы это крымский мост должен стоять дольше унитазов, если "ваяли" те же рукож*пы", – высмеял мурал политолог Алексей Голобуцкий.