В Кропивницком арестовали мужчину за то что он украл в монастыре кулич
В Кропивницком суд арестовал мужчину, который, угрожая похожим на оружие предметом, украл в монастыре кулич.
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Об этом говорится в опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений определении Кировского районного суда города Кропивницкий.
В определении сказано, что ранее неоднократно судимый уроженец Тернополя 13 апреля примерно в 16:30 проник в помещение пекарни Свято-Елисаветинского монастыря Кировоградской епархии Украинской православной церкви, «где с угрозой применения предмета, внешне похожего на огнестрельное оружие, умышленно завладел у пострадавших пасхальным куличом».
Следствие квалифицировало правонарушение по ч 3. ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой, соединенный с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище"). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Суд принял решение отправить подозреваемого в СИЗО на 60 суток.
Заметим, что Свято-Елисаветинский монастырь относится к УПЦ Московского патриархата.