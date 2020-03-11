В США пара украла из магазина пива на тысячу долларов

Мужчина и женщина вскрывали магазины и забирали оттуда только пиво.

Пара из штата Луизиана, США, в течение недели вскрывала магазины и воровала оттуда пиво.

Читайте такжеПивная йога: как в Риге пьют в позе лотоса (фоторепортаж)

Общая сумма украденого составила около тысячи долларов, сообщает 112.ua. Всего 32-летняя Эшли и 35-летний Мэттью Форбс в период с 24 по 29 февраля осуществили шесть краж в двух магазинах.Их запечатлели камеры видеонаблюдения, когда они наполняли корзины для покупок ящиками пива.

Их задержали во время одной из попыток грабежа. Ранее некоторые магазины запрещали им вход. Девушка после приезда полиции спокойно вернула все украденное назад в магазин. Она получила обвинение за хранение наркотиков.