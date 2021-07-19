Специально для этого на место подогнали спецтранспорт с водой.

В Киеве заметили коммунальщика, который поливал клумбу во время шторма.

Видео инцидента выложили в Telegram-канале "Киев оперативный".

На записи видно, что, несмотря на непогоду в столице, сотрудник коммунальной службы поливал с разбрызгивателя клумбу. Специально для этого на место подогнали спецтранспорт с водой.

"Кстати, самое время клумбу на Милютенко поливать", - говорится в комментарии к видео.

Сегодня на Киев налетел мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром.

Из-за шторма произошел транспортный коллапс. В частности, в результате потопа были закрыты две станции метро: "Берестейская" и "Академгородок". Станции были буквально затоплены, вода добралась до касс.

Из-за ливня общественный наземный транспорт в столице также курсирует без соблюдения расписания движения.

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Автор: Денис Прядко