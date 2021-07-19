Улицы столицы превратились в реки, автомобили буквально поплыли.

В Киеве из-за проливного дождя с грозой произошел транспортный коллапс.

В частности, в результате потопа были закрыты две станции метро: "Берестейская" и "Академгородок". Станции были буквально затоплены, вода добралась к кассам

Из-за ливня общественный наземный транспорт в столице также курсирует без соблюдения расписания движения.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

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"Введено оперативное положение №4 – курсирование транспорта без соблюдения расписания движения", - говорится в сообщении.

Жителей города предупреждают, что задерживается движение ряда маршрутов наземного общественного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Судя по видео, которые публикуют очевидцы, улицы Киева буквально превратились в реки. В некоторых местах поплыли автомобили.

Проблемы с трафиком наблюдаются на Подоле, пр. Победы, на ул. Автозаводская и ул. Тулузы.

Напомним, сегодня на Киев обрушился мощный ливень с грозой. Ненастье сопровождается сильным ветром.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Инна Андалицкая