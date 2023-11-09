Исследователи выяснили, что речь идет о десятках тысяч чашек кофе.

Средний ценитель кофе за свою жизнь выпивает почти 18 000 литров напитка, или 62 000 чашек.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного изданием Express. Исследователи опросили 2000 взрослых, употребляющих кофе, было обнаружено, что они в среднем употребляют три чашки кофе каждый день, при этом самое популярное время для первой чашки - в 7 утра.

Аж 41% респондентов признался, что не может нормально функционировать до того, как выпьет свою первую дозу кофеина. 43% признали, что уже 21 год подряд заказывают одинаковый кофе.

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Другие факты о кофе - можно ли пить натощак

Многие слышали о том, что кофе нельзя пить на голодный желудок, потому что это может вызвать гастрит или другие неприятные ощущения в животе. Но так ли это на самом деле? Гастроэнтеролог Массачусетской больницы Триша Пасрича написала статью о том, что должны знать кофеманы о пользе и вреде от кофе.

Серия исследований, проведенных еще в 1970-х годах, продемонстрировала, что кофе не входит в число потенциально опасных веществ в этом контексте. Она не способна нарушить естественную защиту желудка. Но его подавляют другие вещества. Перечень вреднее кофе продуктов читай здесь.

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