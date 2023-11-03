Кофе - не просто популярный напиток, но и предмет многочисленных мифов и предрассудков.

Если вы любитель кофе, то наверняка слышали утверждения, что кофе нельзя употреблять на пустой желудок. Но так ли это на самом деле? Гастроэнтеролог Массачусетской больницы общего профиля Триша Пасрича в своей статье для The New York Times рассказала, что стоит знать кофеманам.

Она отметила, что ученые серьезно взялись за исследование влияния кофе на организм, в частности на кишечник, еще в 1970-х годах. Многочисленные исследования показали, что кофе не входит в число потенциально опасных веществ в этом контексте.

Так, в желудке есть толстый слой слизи, который создает мощный щит между слизистой оболочкой и всем, что вы глотаете. Этот щит также защищает желудок от его собственной естественной кислотной среды, необходимой для расщепления пищи. Следовательно, вам придется принять какое-то очень "жесткое" вещество, чтобы нарушить естественную защиту желудка.

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Исследования показывают, что естественную защиту желудка способны подавлять такие вещества как алкоголь, табачный дым и некоторые медицинские препараты, например, нестероидные противовоспалительные лекарства. Многочисленные крупные исследования показали, что это определенно не относится к кофе.

Например, исследование 2013 года, проведенное в Японии с участием более 8000 человек, не выявило существенной связи между потреблением кофе и образованием язвы в желудке или кишечнике — даже среди тех, кто выпивал три или более чашек в день.

Впрочем, кофе действительно влияет на кишечник - он может ускорить работу толстой кишки и стимулировать опорожнение. Также он несколько увеличивает выработку кислоты в желудке. Врачи говорят, что употребление кофе натощак может вызвать изжогу на некоторое время, но вряд ли повредит желудку.

Но даже здесь данные не однозначны. Полтора десятка исследований, проведенных в разных регионах мира, так и не выявили устойчивой связи между потреблением кофе и симптомами изжоги.

Подводя итоги, доктор Пасрича подчеркивает, что она, как гастроэнтеролог, советует обращать внимание на реакцию своего собственного организма. Если вы постоянно замечаете жгучую боль в груди или кислый привкус во рту после употребления кофе, то именно вам стоит ограничить потребление этого напитка. Или, по крайней мере, добавлять в кофе больше молока, которое нейтрализует лишнюю желудочную кислоту, или просто не употреблять кофе натощак.

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