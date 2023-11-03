Врачи хорошо знают, как кофе влияет на организм / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Если вы любитель кофе, то наверняка слышали утверждения, что кофе нельзя употреблять на пустой желудок. Но так ли это на самом деле? Гастроэнтеролог Массачусетской больницы общего профиля Триша Пасрича в своей статье для The New York Times рассказала, что стоит знать кофеманам.

Она отметила, что ученые серьезно взялись за исследование влияния кофе на организм, в частности на кишечник, еще в 1970-х годах. Многочисленные исследования показали, что кофе не входит в число потенциально опасных веществ в этом контексте.

Так, в желудке есть толстый слой слизи, который создает мощный щит между слизистой оболочкой и всем, что вы глотаете. Этот щит также защищает желудок от его собственной естественной кислотной среды, необходимой для расщепления пищи. Следовательно, вам придется принять какое-то очень "жесткое" вещество, чтобы нарушить естественную защиту желудка.

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Исследования показывают, что естественную защиту желудка способны подавлять такие вещества как алкоголь, табачный дым и некоторые медицинские препараты, например, нестероидные противовоспалительные лекарства. Многочисленные крупные исследования показали, что это определенно не относится к кофе. 

Например, исследование 2013 года, проведенное в Японии с участием более 8000 человек, не выявило существенной связи между потреблением кофе и образованием язвы в желудке или кишечнике — даже среди тех, кто выпивал три или более чашек в день.

Впрочем, кофе действительно влияет на кишечник - он может ускорить работу толстой кишки и стимулировать опорожнение. Также он несколько увеличивает выработку кислоты в желудке. Врачи говорят, что употребление кофе натощак может вызвать изжогу на некоторое время, но вряд ли повредит желудку.

Но даже здесь данные не однозначны. Полтора десятка исследований, проведенных в разных регионах мира, так и не выявили устойчивой связи между потреблением кофе и симптомами изжоги.

Подводя итоги, доктор Пасрича подчеркивает, что она, как гастроэнтеролог, советует обращать внимание на реакцию своего собственного организма. Если вы постоянно замечаете жгучую боль в груди или кислый привкус во рту после употребления кофе, то именно вам стоит ограничить потребление этого напитка. Или, по крайней мере, добавлять в кофе больше молока, которое нейтрализует лишнюю желудочную кислоту, или просто не употреблять кофе натощак.

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