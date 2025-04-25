Биолог рассказал о самой крошечной змее в мире, которая 'пряталась' на виду более 100 лет

Эта змея проводит большую часть жизни под землей.

В 2006 году герпетолог Блэр Хеджес и его жена Карла Хасс переворачивали камни в лесу недалеко от Бонвелла в Сент-Джозефе, Барбадос, пока не обнаружили нечто необычное. Под одним из камней свернулась самая крошечная змея из когда-либо зарегистрированных.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о самой маленькой змее в мире - Tetracheilostoma carlae (барбадосская нитевидная змея). По его словам, это уникальный вид, который часто принимают за червей.

Трэверс поделился, что Tetracheilostoma carlae не является ядовитой змеей. Хотя они не слепые, но зрение у этих змей ужасное. Их крошечные глаза покрыты полупрозрачной чешуей, а большую часть жизни эти змеи проводят под землей.

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Биолог отметил, что Tetracheilostoma carlae питаются мягкотелой добычей, такой как личинки муравьев и термитов. У этих змей нет клыков ядовитых желез или сложной механики удара, которая присуща их более крупным сородичам.

Кроме того, у Tetracheilostoma carlae гладкая чешуя, узкая голова и привычка прятаться от людей, добавил Трэверс. Он подчеркнул, что этих змей не так и просто поймать.

Длина Tetracheilostoma carlae достигает всего чуть более 9 сантиметров. Биолог добавил, что хвост этих змей заканчивается крошечным безобидным шипом.

Биолог рассказал, что долгие годы ученые не могли понять, к какому виду относятся эти необычные змеи. Один экземпляр, собранный еще в 1889 году, долгое время пролежал в Музее естественной истории в Лондоне, будучи ошибочно идентифицированным как родственник с другого острова. Другой, собранный в 1963 году возле колледжа Кодрингтон на Барбадосе, также путали с Leptotyphlops bilineatus, видом с Мартиники.

Трэверс отметил, что самая маленькая из известных змей в мире более века пряталась на виду. Она хранилась в банках и ждала, когда кто-нибудь установит связь между различными представителями этого вида.

Другие необычные змеи

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказывал о самой большой змее в мире. Особенности строения челюстей Titanoboa, в частности слабое срастание зубов и форма костей, намекали на диету, которая состояла преимущественно из рыбы.

Кроме того, УНИАН писал о самой ядовитой змее планеты. Это восточный тайпан, встреча с которым может стать последней для человека.

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