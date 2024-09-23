Чи зможете ви перемогти час?

Оптические иллюзии завораживают людей, поскольку заставляют ломать голову над скрытыми деталями и аномалиями, которые и созданы для того, чтобы запутать и обмануть.

Уверены, что только игроки с высоким уровнем внимательности смогут найти спрятанного хомяка всего за 7 секунд. Готовы проверить, один ли вы из них? Для этого надо лишь взять маленький перерыв и установить таймер.

Правила очень просты: осматривайте изображение, ища на нем маленького хомячка. Начинайте, когда будете готовы.

Видео дня

Большим "помощником" в этом деле всегда является простая функция увеличения фотографии. Это помогает лучше рассмотреть все детали изображения, не пропуская предмет или создание, которое вы ищете.

Правильный ответ

Хомяка спрятали в нижнем правом углу изображения, вы можете увидеть его возле дивана.

Другие головоломки от УНИАН

Знаете ли вы, что такое люпин? Мы подготовили для вас сложную головоломку, на которой надо отыскать маленькую бабочку среди цветов. Сделать это будет непросто, поскольку время ограничено.

Также вы можете проверить свою наблюдательность с помощью оптической иллюзии с грецкими орехами. Только острозоркие быстро найдут среди них красивую шахматную фигурку коня.

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