Эта головоломка потребует от вас чрезвычайной внимательности.

Головоломки и оптические иллюзии, на которых нужно найти спрятанній предмет среди множества похожих, помогают третировать вниимательность и развивают когнитивные способности. А еще єто очень увлекательное занятие, которое понравится и детям, и взрослым.

На картинке ниже среди россыпи грецких орехов спряталась шахматная фигурка коня, и вам нужно ее найти. При этом на выполнение задания отводится всего 10 секунд.

Перед тем, как браться за поиски, стоит подумать, на какие хитрости могли пойти создатели этой головоломки.

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Если вам нужна дополнительная помощь, увеличьте левый нижний угол фотографии.

Спрятанная фигурка коня – деревянная, поэтому сходство формы и цвета затрудняет поиск. Однако узор на ней отличается от грецких орехов, поэтому ищите элемент, выбивающийся из общей картины.

Если вам понравилась головоломка и вы хотите проверить себя еще раз, попробуйте найти изумруд среди горошин за 7 секунд. Или можете испытать свои дедуктивные способности в задании, где нужно найти инопланетянина среди обычных людей.

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