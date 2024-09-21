Перед тем, как запускать обратный отсчет времени, стоит подумать, в чем может заключаться суть "капкана".

Визуальные загадки для детей и взрослых, на которых нужно разыскать какой-то небольшой объект, могут помочь стать внимательнее и собраннее.

Создана свежая головоломка, которую можно назвать очень сложной. Задача такая - следует в люпине быстро разыскать бабочку. Максимальное количество времени, которые надо потратить на выполнение задания, - 11 секунд.

Вы можете попасть в определенную "ловушку" во время выполнения задания, поэтому, перед тем, как браться за поиски, стоит подумать, на какие же хитрости могли пойти создатели этой головоломки.

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Если вы догадаетесь, какой может быть "капкан", то сможете быстрее разыскать бабочку.

"Ловушка" заключалась в том, что бабочка сидела на цветках люпина, и ее крылышки имеют почти такую же окраску, как цветки.

Уже опубликована интересная оптическая иллюзия с "ловушкой"

На картинке надо за 9 секунд разыскать странное число среди сотни 3683. Внимательные люди способны вовремя справиться с задачей. Важно в начале выполнения задания сфокусироваться, поскольку цифру могут буквально будто "скакать" перед глазами. Надо будет также "включить" на максимум свое внимание.

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