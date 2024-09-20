Пройдите этот тест на IQ - посмотрите на картинку и скажите, в каком чайнике больше чая всего за 5 секунд. Сможете?

Готовы ли вы проверить свой IQ и навыки наблюдательности? Если вы пройдете этот увлекательный тест на IQ за указанное время, то сможете попасть в 1% гениев с высоким интеллектом и быстрым мышлением.

В каком чайнике больше чая - логическая головоломка

Головоломки - это не только развлечение, но и тренировка для ума, которая развивает наблюдательность и навыки логического мышления.

Посмотрите на два чайника на рисунке и скажите - в каком из них больше чая:

Видео дня

чайник №1 выше, но визуально кажется уже;

чайник №2 - ниже, но кажется потолще.

Эта головоломка - легкая лишь с виду, но, учитывая ограниченность во времени, справиться с заданием могут далеко не все. Если вы сможете определить дать ответ за 5 секунд, то попадаете в 1% людей с высоким интеллектом и быстрым мышлением, которые умеют исключительно распознавать образы и способны быстро принимать решения.

Для тех, кто не смог ответить вовремя, не волнуйтесь - это задание намеренно разработано так, чтобы поставить в тупик даже людей с высоким IQ.

Ответ: чайник слева может быть и выше, но он не может быть наполнен до краев из-за своей конструкции. Это означает, что чайник справа может вместить больше чая.

Вам также может понравиться еще один быстрый тест на IQ, где нужно найти на картинке пришельца.

Вас также могут заинтересовать новости: