Специалисты назвали породы кошек, которые идеально подойдут для проживания в семье.

Каждая кошка имеет собственный характер и индивидуальность. Однако представители определенной породы часто более склонны к тому или иному поведению: некоторые более активны и игривы, другие являются рекордсменами по сну на диване, третьи требуют постоянного внимания хозяина и тому подобное.

Издание Scotsman назвало топ-10 кошачьих пород, представители которых являются наиболее дружелюбными и нежными к своим хозяевам:

Мейн Кун . Приветливые, милые коты породы мейн-кун с любовью вздремнут у вас на коленях, но не будут слишком требовать вашего времени и внимания. Сиамская кошка . Разговорчивая порода сиамских кошек является одной из самых общительных и дружелюбных. Они любят хорошее общение и ответят на привязанность. Рэгдолл . Одна из самых милых и ласковых пород кошек, имеет большую популярность именно благодаря привязанности к своему хозяину. Сфинкс . Во многих странах порода кошек сфинкс считается самой дружелюбной породой. Он может быть похож на собаку по своей привязанности к своим хозяевам, однако из-за этого их нельзя оставлять одних надолго. Персидская кошка . Милая персидская порода, одна из самых интерактивных пород кошек, часто является идеальным компаньоном для всей семьи – даже для других кошек в доме. Бирманская кошка . Это дружелюбная порода кошек, которая очень расслаблена и счастлива, когда находится рядом со своими хозяевами. Абиссинская кошка . Эта порода кошек ласкава и дружелюбна со всеми в доме, любит играть с игрушками и общаться. Они отлично играют сами по себе, но пользуются любовью и вниманием окружающих в доме. Бурманская короткошерстная кошка . Известна как нежная, любящая и доброжелательная. Вы не найдете более верного товарища, чем она. Экзотическая короткошерстная порода кошек спокойная и дружелюбная, будет хорошо себя чувствовать дома с маленькими детьми. Британская короткошерстная . Британская короткошерстная кошка, безгранично преданная своей семье и владельцам, является очень дружелюбным кошачьим компаньоном.

Другие интересные материалы о домашних любимцах

Как писал УНИАН, некоторые собаки могут упорно игнорировать все ваши команды, даже если понимают, чего от них хотят. Поэтому специалисты составили рейтинг 10 собачьих пород, которые трудно поддаются дрессировке.

Видео дня

Также мы рассказывали о топ-10 "самых разговорчивых" кошачьих пород. Некоторые котики ну очень сильно любят "поговорить", и многим людям это нравится.

Вас также могут заинтересовать новости: