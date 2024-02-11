Некоторые собаки могут упорно игнорировать все ваши команды, даже если понимают, чего от них хотят.

В мире насчитывается более 200 племенных собачьих пород, поэтому у вас всегда есть выбор по нескольким параметрам, какой тип собаки выбрать для себя.

Если в домашнем любимце для вас важна такая черта как послушание, то стоит отдать предпочтение породам, которые хорошо поддаются дрессировке. Таких на самом деле довольно много. Поэтому издание Scotsman составило топ-10 пород, которые поддаются дрессировке хуже всего.

Представители этих пород по-прежнему могут быть веселыми и ласковыми, настоящими членами семьи. И при определенных усилиях, их тоже можно научить по команде приносить вам тапочки. Но этих усилий придется приложить значительно больше, чем с другими породами.

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Итак, вот 10 пород собак, от которых не стоит ожидать дисциплины:

Афганская борзая может быть элегантной и любящей, но дрессировать ее может стать кошмаром. У нее есть привычка быть "отстраненной". Положительное подкрепление (другими словами, большое количество угощений) — ваш лучший шанс заставить эту породу подчиняться командам. Русская псовая борзая . Кажется, что этот пес очень хочет вам угодить, но ему постоянно не удается это сделать. Американский клуб собаководства объясняет это тем, что "в своей тихой, кошачьей манере они могут быть упрямыми, а обучение лучше всего достигается терпением, последовательностью и хорошим юмором". Далматинцы могут быть очень послушными, но только тогда, когда им это нравится. Если это не то, чем они увлечены, они могут быть упрямыми, в то время как плохо обученные далматинцы имеют привычку подпрыгивать, рычать и грызть. Ротвейлеры - это собаки, которым профессиональная дрессировка приносит огромную пользу, иначе они могут слишком защищать своего владельца и потенциально наброситься на незнакомцев. Поначалу они могут быть невероятно упрямыми, но хорошо обученный ротвейлер будет, пожалуй, лучшей собакой, которую вы только можете завести. Басенджи . Известно, что это единственная порода собак, которая не лает (вместо этого издает странный звук йодлинга). Американский клуб собаководства предупреждает, что дрессировка в клетке является обязательной, когда речь идет об этой необычной породе. Их характеризуют как крайне упрямых собак, они используют свой выдающийся интеллект, чтобы получить то, что хотят, даже если это не то, чего хочет их владелец. Бульдог - это порода, которая может быть такой же упрямой, как и выглядит. Два их любимых занятия - есть и спать. Заставить их делать что-либо еще может быть настоящей проблемой. Чау-чау . Еще одна собака, которую американский клуб собаководства описывает как "отчужденную". Им всегда будет очень приятно игнорировать каждое ваше слово. Бладхаунды - очаровательные и добродушные собаки, но их невероятное обоняние может отвлечь их от всего, что вы просите сделать. Они также могут быть ленивыми, не иметь реальной мотивации к обучению. Бигли даже во взрослом возрасте выглядят как безрассудные щенки. Это порода, чья озорство и независимый дух затрудняют их дрессировку. Они заставят вас смеяться над своими выходками, но даже если они выполнили команду 10 раз подряд, есть все шансы, что они проигнорируют ее следующие 10 раз. Ирландский сеттер имеет такой уровень энергии, что ему трудно сосредоточиться на тренировке дольше, чем на короткий период времени. Им также требуется больше времени, чем большинству пород, чтобы вырасти, поэтому они также сохранят свою щенячье озорство дольше.

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