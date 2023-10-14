Головоломки с этими пушистыми животными отлично помогают отвлечься от рутины.

Оптические иллюзии не только интересны сами по себе, но и полезны. Они проверяют возможности ваших глаз и мозга. Попробуйте поиграть с пользой, проверив свои способности с новой головоломкой от jagranjosh.com.

На опубликованном изображении можно увидеть пейзаж с кучей кактусов. Ярко светит солнце. Хотя заметить это с первого взгляда непросто, среди растений на изображение спрятан кот. Ваша задача состоит в том, чтобы отыскать его как можно скорее. Игра будет еще более интересной, если вы попытаетесь справиться с задачей за ограниченное время. К примеру, за 7 секунд. Ставьте таймер и начинайте игру.

Если справиться с этой оптической иллюзией не удается, обратите особое внимание на левую часть изображения. Ниже будет предоставлено решение задачи.

Видео дня

Те, кто не нашел ответа, не расстраивайтесь. Рыжий кот хорошо спрятался. Все это время он был на вершине кактуса в верхнем левом углу изображения.

Интересные головоломки с котами на УНИАН

Головоломки с этими пушистыми животными отлично помогают отвлечься от рутины. Попробуйте справиться с любопытной оптической иллюзией, на которой изображено, как отдыхает спрятанный кот.

Также предлагаем проверить свои визуальные навыки с помощью яркой и веселой головоломки с котами и рыбкой.

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