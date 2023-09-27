Такие головоломки помогают отвлечься от рутины.

Проверьте свои визуальные навыки с помощью яркой и веселой головоломки, опубликованной порталом Jagranjosh.

На картинке ниже вы можете увидеть дерево, на котором коты и котята прячутся от собак. У одного из котов в зубах сосиски, другой - лениво дразнит пса перышком. Также вы можете заметить на этой картинке других животных и насекомых.

Вам нужно постараться найти на изображении рыбку. Если вы обладаете острым зрением, то сможете справиться с этой задачей всего за 5 секунд.

Видео дня

Вы можете взять больше времени на поиск рыбки, если 5 секунд уже прошли. Если же найти ее не удалось, то ниже мы покажем, где же она спряталась.

Правильный ответ:

Рыбу держит в пасти рыжий кот, который сидит на верхушке дерева.

Другие головоломки:

Ранее мы предлагали вам попробовать себя в роли детектива, решив сложную головоломку по поиску преступницы. Задачу усложняет то, что справиться нужно всего за 6 секунд.

Также интернет "взорвала" красочная иллюзия с поющими котами. Вам нужно отыскать на картинке рыбку.

Более сложной покажется геометрическая головоломка на уровень IQ - справиться за 9 секунд смогут только настоящие гении.

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