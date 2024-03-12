Не рассчитывайте, что будет легко. Пораскинуть мозгами придется.

Обычные оптические иллюзии кажутся детскими забавами? А как насчет изображения, где перед глазами появились сразу 80 "одинаковых" коз, среди которых следует найти необычную.

УНИАН предупреждает, с этой головоломкой вас ждет настоящий мозговой штурм. Она чрезвычайно сложная даже для гения, да еще и рассчитана всего на 10 секунд.

Итак, что мы имеем: изображение на нейтрально-голубом фоне, на котором в 9 рядов расположены козы. Где именно твоя "коза-дереза", следует быстро увидеть. Наш совет - сосредоточить зрительное внимание на конкретной точке, а затем искать. Не стоит распыляться сразу на все, ведь можно упустить время.

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На всякий случай, наставляем таймер. Готовы к игре в самого умного? Тогда начинаем, смотрите ниже.

Где спряталась странная коза - нужно найти на картинке:

Как вам наша задача? Удалось найти желаемое, или поморочили голову, а результата нет? Независимо от финала, отметим, что не лишним будет чаще тренироваться на подобных задачах. Тем более, если вас заинтересовала наша головоломка, скорее всего, вы обладаете талантом к подобным "играм ума".

А вот, где была "коза-дереза":

Задача на золотого быка и хитрого крокодила

На случай, если вы хотите совершенствовать свои навыки и весело провести время - мы подготовили для вас еще две головоломки.

Первая чем-то похожа на квест с козой. Мы предлагаем изображение сразу со 154 быками, на котором также следует найти одного странного. Это задача со звездочкой, если вам было легко с козой.

Тем, кому было трудновато, предлагаем больше времени. Следует решить головоломку с хитрым крокодилом за 15 секунд. Оптическая иллюзия тоже чем-то напомнит наш первый квест, но мы сохраним интригу.

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