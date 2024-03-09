Над этой задачей придется посидеть.

Привыкли к "простым" головоломкам, на которых надо просто увидеть что-то на однообразных или контрастных изображениях? А как насчет квеста, где глаза путают 154 одинаковых быков?

УНИАН предлагает новую задачу для гениев, где надо найти странного быка из многих всего за 10 секунд. Это невероятно трудная иллюзия даже для самых умных, поэтому советуем потренироваться на нескольких легких квестах, прежде чем начинать.

В то же время, если уверены в "соколином" зрении, успокаиваем нервы, уже сейчас решаем, с какой стороны анализировать изображение, и начинаем. Предварительно советуем наставить таймер на телефоне, чтобы точно уложиться в ограничение по времени.

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Также легкая подсказка от нас: цвет фона и сами быки - выполнены в одной "теплой" палитре, поэтому советуем цепляться глазами за самые яркие элементы.

Найди странного быка на картинке:

Справились ли, была ли вам полезна наша подсказка? Надеемся, что вы прошли наш экзамен на квалифицированного "эксперта по головоломкам". Если нет, даем еще один "золотой" совет: время не имеет значения, просто ищите нужного быка. Главное результат и наслаждение от процесса.

Вот, где мы расположили быка:

Как уже упоминалось, не лишним будет пройти дополнительную разминку и решить еще несколько задач.

Крокодил для "титанов" и кот-счастливчик

Предлагаем на выбор две интересные головоломки. Первая рассчитана на умственных титанов: на картинке следует за 15 секунд найти странного крокодила. Эта задача схожа по уровню сложности с быком.

Второй квест - некий лабиринт, где надо накормить кота-счастливчика. Его следует правильным путем вывести к бутылке с молоком. Советуем привлечь к этому детей или друзей, чтобы было интереснее.

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