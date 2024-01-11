Обходите несколько "ловушек" при выполнении задания.

Вы можете быть той личностью, которая точно выделяется из толпы, но об этом не догадываетесь, поскольку не проверяли себя никогда на какие-то уникальные способности.

Если вы не "залипнете" на слоне, а сможете за 10 секунд заметить на картинке-головоломке кабанчика, то вы точно детектив и можете смело называть себя Шерлоком. Это задача для избранных, поскольку далеко не все смогут за миллисекунды переключить внимание с большого объекта, который хочется рассмотреть поподробнее, на что-то другое и разглядеть скрытое животное.

Вот такой нюанс во время выполнения задания стоит учесть. Когда будете готовы к поискам кабанчика, включите секундомер на каком-нибудь устройстве. Только не отвлекайтесь еще и на него - если будете следить и за временем, вероятность провала серьезно возрастет.

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Возможно, первые несколько попыток найти кабанчика провалилась, в таком случае вам стоит запомнить, что путь к самосовершенствованию лежит через регулярные тренировки. Тренируйте мозг и рано или поздно вы сможете разыскать спрятанное животное.

Теперь мы покажем "тайник" кабанчика.

Вот какая тяжелая оптическая иллюзия появилась в сети раньше

На картинке в центре внимания сразу оказывается буйвол, но разыскать необходимо ворону.

Попробуйте среди леса найти птицу и при этом не потратить очень много времени на разглядывание буйвола. Если вы обладаете уникальными способностями, то сможете справиться с этой оптической иллюзией за 6 секунд.

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