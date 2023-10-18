Внимательно рассмотрите изображение, но не забывайте о времени.

В последнее время в Сети набирают популярности оптические иллюзии и головоломки. Это отличный инструмент для проверки вашей внимательности. Исследования показывают, что оптические иллюзии также являются частью психоанализа, который проливает свет на то, как вы воспринимаете вещи.

Предлагаем вам одну из таких иллюзий. Вам необходимо рассмотреть приведенное ниже изображение гостиной дедушки. На нем спрятана бабочка, и ваша задача – ее отыскать. Однако на выполнение задания у вас есть всего 7 секунд, поэтому советуем не терять время.

Вам удалось найти бабочку за 7 секунд? Если да – поздравляем. Если нет, то не расстраивайтесь, мы вам поможем. Внимательно посмотрите на корзину с пряжей для вязания.

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Именно на корзине и нарисована бабочка.

Другие иллюзии на УНИАН

Если вам понравилась эта иллюзия, предлагаем проверить себя в еще нескольких загадках. Эту интересную иллюзию могут разгадать лишь настоящие детективы: вам необходимо найти воришку на фото за 15 секунд.

Также предлагаем найти лягушку под дождем за 21 секунду. Справиться с этой задачей за установленное время могут лишь 5% людей.

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