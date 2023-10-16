Если вам это удастся, то вы можете гордиться собой.

Сеть покорила интересная оптическая иллюзия, которую могут разгадать лишь настоящие "Шерлоки". Ее опубликовал The Sun.

На изображении ниже вы можете увидеть костюмированную вечеринку в честь Хэллоуина. Участники хорошо подготовились, поэтому одеты в красивые костюмы, а также имеют интересные маски и шляпы. Однако среди них спрятался вор, вам надо вычислить его всего за 15 секунд.

Попробуйте выставить таймер на определенное время, а затем взяться за поиски воришки. Необычные костюмы не позволят вам сделать это быстро.

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Готовы? Время пошло!

Если вы нуждаетесь в подсказке, то вот она: попробуйте присмотреться к рукам гостей. Наш вор не может удержать их возле себя.

Ниже вы найдете правильный ответ на эту иллюзию, чтобы проверить себя.

Правильный ответ:

Воришкой оказалась девушка в синем платье и кошачьими ушками на голове. Она пытается ограбить соседа.

Проверьте свою наблюдательность

Ранее мы публиковали рисунок венгерского художника Гергея Дудаша, который определит, внимательный ли вы человек. Необходимо отыскать среди милых поросят четырехлистник.

Также он спрятал среди нарисованных овощей и фруктов трех птичек. Попробуйте найти их всего за 9 секунд.

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