Птица прилетела поесть винограда, но увидеть ее среди веток - еще тот квест.

Оптическая иллюзия - интересное интерактивное испытание на острость глаза и уровень IQ, ведь обычно четче фиксировать детали изображения склонны люди с развитыми когнитивными функциями.

Предлагаем проверить свои силы на иллюзии-неожиданности с дроздом. Птица прилетела поесть винограда и случайно попала в кадр УНИАН.

На первый взгляд кажется, что дрозд где-то затерялся между домами и ветвями деревьев, но на самом деле внимательный человек сможет найти пернатого за 6 секунд. Чтобы точно знать, что справишься, советуем установить таймер на телефоне и начать:

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Если удалось справиться с задачей, поздравляем, твоя внимательность вне конкуренции. Однако в случае "провала", советуем не переживать и попробовать собственные силы в других иллюзиях. Среди ученых бытует мнение, что мозг человека может воспринимать изображения и расположенные на них объекты по-разному.

Где именно сел полакомиться виноградом дрозд?

А вот и ответ на нашу фантастическую оптическую иллюзию:

Другие интересные оптические иллюзии на выбор

Проверить себя предлагаем еще на нескольких подобных оптических головоломках. В частности, можно попытаться найти потерянного ежика в поле. На эту задачу отводится больше времени - ежа следует обнаружить за 10 секунд.

Если не ищете "легких путей", можно пойти на что-то среднее между квестом с дроздом и ежом. Предлагаем найти утку на хитрой головоломке за 7 секунд.

В случае, если такие поиски уже надоели, есть интересная математическая задачка, но с ней вряд справится тот, кто прогуливал алгебру в школе.

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