На поиск дается не более 10 секунд.

Оптические иллюзии бывают разных уровней сложности - с некоторыми способен справиться любой, а вот над некоторыми придется "попотеть".

Сегодняшняя иллюзия заставит вас быть максимально внимательными и наблюдательными. На фото ниже вы увидите белого быка и овец, пасущихся в поле. Где-то среди них спрятался маленький ежик, которого и нужно отыскать.

На поиск дается всего 10 секунд, однако за это время справиться смогут лишь острозорые любители оптических иллюзий. Мы советуем вам установить таймер, чтобы точно знать, сколько времени вам потребовалось для поиска.

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Если не удается заметить животное, то попробуйте приближать части фотографии, которые кажутся вам "подозрительными". Правильный ответ вы сможете увидеть ниже.

Где спрятался еж?

Найти маленького хищника можно в правой нижней части фото - прямо возле быка. Он замаскировался среди травы.

Другие фотоиллюзии и загадки:

Ранее мы предлагали читателям необычную оптическую иллюзию по поиску по фото. На этот раз вам надо найти на фото утку, которая отличается от своих сородичей. Попробуйте прямо сейчас.

Также УНИАН публиковал математическую задачку, которая под силу лишь людям, не прогуливавшим алгебру. В сети люди не смогли определиться с ответом.

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