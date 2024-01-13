Головоломка для очень способных - поэтому не переживайте, если первая попытка будет провальной.

Можете смело записать себя в ряды суперспособных людей, если за 10 секунд разыщете среди зимнего леса четвертую собаку.

Взгляд сразу же "зацепится" за собак, которые изображены на переднем плане, - это своеобразная "ловушка", старайтесь не потратить много времени на то, чтобы их рассмотреть. Когда включите отсчет времени, очень быстро рассматривайте изображение и старайтесь проникнуть взглядом в самые маленькие щелочки, - именно там и может скрываться пес.

Если ваша "суперсила" - внимательность и сообразительность, вы должны достаточно быстро справиться с задачей. Но не исключено, что вас может подвести острота зрения. Можете увеличить масштаб головоломки, чтобы избежать провала из-за этого.

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Будьте готовы к тому, что животное может быть отлично "замаскировано" - ищите его так, будто вы настоящий следопыт. И даже не думайте расстраиваться, если с первого раза не нашли собаку. Выдыхайте, концентрируйте внимание и повторяйте попытки, пока не достигнете желаемого результата.

Настало время показать, где же была спрятана собака в лесу.

Вот какая сложная оптическая иллюзия для уникально умных людей размещена в сети

На картинке на фоне снега засняты две собаки, и нужно понять, что же не так с этим фото.

На выполнение задания есть всего 8 секунд. Стоит отметить, что за это время справиться с оптической иллюзией могут только 2% реальных умников. Чтобы стать триумфатором, - "включайте" внимательность и логику.

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