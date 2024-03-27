Сырое молоко может быть заражено, предупреждают специалисты.

Эксперты утверждают, что сырое молоко не только не имеет больше преимуществ, чем пастеризованное, оно может быть вредным для здоровья, пишет eatingwell.com.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, сырое молоко может содержать вредные бактерии. К ним могут относиться бактерии, вызывающие заболевания пищевого происхождения, такие как кишечная палочка, листерия, сальмонелла и другие. Общие симптомы этих инфекций включают диарею, спазмы желудка, тошноту и рвоту. Более серьезные симптомы могут возникнуть у взрослых старше 65 лет, детей младше 5 лет, лиц с ослабленным иммунитетом и беременных.

Сырое молоко может подвергнуть риску возникновения более тяжелых заболеваний, включая синдром Гийена-Барре, который может привести к параличу и гемолитико-уремическому синдрому, редкому, но опасному для жизни заболеванию, которое может вызвать почечную недостаточность или инсульт.

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"Сырое молоко может быть заражено разными способами. Даже здоровые животные могут переносить микробы, вредные для людей. Микробы из фекалий этих животных могут попасть в сырое молоко и загрязнить его. Надлежащая практика безопасности может снизить вероятность попадания микробов в сырое молоко, но не полностью устранить ее", - утверждают эксперты.

Специалисты настоятельно советуют людям употреблять только пастеризованное молоко. Оно вряд ли будет содержать вредные микробы, которые могут вызвать болезни.

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