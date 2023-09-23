Она отмечает, что это работает в 99% случаев.

Стюардесса рассказала, какие "дешевые места" нужно бронировать в самолете, чтобы получить бесплатное повышение места до бизнес-класса во время полета.

В статье Mirror стюардесса, в частности, утверждает, что пассажиры, бронирующие место в задней части самолета, имеют наилучшие шансы получить бесплатное повышение класса обслуживания во время полета, поскольку на незанятых рейсах обычно приходится перемещать пассажиров для баланса.

"Стюардессы, как правило, пересаживают людей из последнего ряда вперед, потому что тогда они смогут сесть там после выполнения своих обязанностей, потому что сидеть на этих пассажирских креслах гораздо удобнее, чем на откидном сиденье", - отмечает она.

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Говоря о другом способе, который, по ее словам, "еще проще", она говорит, что пассажиры могут получить бесплатное повышение класса обслуживания, добровольно покинув рейс с избыточным количеством пассажиров.

"Когда агент по посадке перебронирует вас на следующий рейс, убедитесь, что они посадили вас в первый класс, чтобы компенсировать время, которое вы теряете из-за того, что вас выгнали из этого рейса. В более 99% случаев это работает", - отметила она.

В комментариях некоторые пользователи подтверждают, что эти лайфхаки действительно работают, в частности, один комментатор отметил: "Я выбрал последние места для поездки в Амстердам, и меня переместили в бизнес-класс, и у меня было четыре места в обе стороны!".

Другие советы стюардесс по комфортному полету

Ранее стюардесса рассказала, какой еды следует избегать перед полетом в самолете, чтобы полет был комфортным.

Также бортпроводники раскрыли, какого напитка надо избегать всем пассажирам на борту самолета.

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