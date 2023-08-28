Вместо этого можно выбрать воду в бутылках или сок.

В каждом самолете пассажирам предлагается вода – ее можно приобрести прямо на борту, но цена часто бывает слишком высокой. Стремясь сэкономить, немало людей решают просто налить в свою бутылку воду из ванной комнаты в самолете.

Стюардесса Селина Беддинг призвала пассажиров обязательно пить во время полета, но подчеркнула, что пить воду из-под крана в самолете опасно для здоровья.

"Любому пассажиру, независимо от того, как часто вы летаете – случайно, сезонно или планируете лететь в первый раз в ближайшее время – я хотела бы сказать вам: никогда не пейте воду из крана в ванной в самолете. Многие исследования показали, что пить это негигиенично. Возможно, вы уже видели соответствующий знак, так как в большинстве самолетов он стоит у крана. Возможно, вы думали, что это просто способ заставить вас купить напиток. Но, на самом деле, это ради вашего собственного здоровья. поэтому точно не пейте воду из-под крана в самолете", - сказала она в комментарии Express.co.uk.

Видео дня

Вместо этого можно выбрать воду в бутылках или сок. Издание отмечает, что, согласно исследованию авиакомпании Lufthansa, любимым напитком и бортпроводников, и пассажиров в самолете является томатный сок. Это связано с тем, что во время полета низкое давление и сухость изменяют вкусовые рецепторы, и вкус томатного сока, содержащего умами, становится более приятным в этих условиях.

Неочевидные советы стюардесс

Бортпроводники призывают пассажиров не использовать столики в самолетах для того, чтобы ставить на них свою еду. Они рассказали об отвратительных вещах, которые случаются на этих столиках.

Также стюардесса посоветовала никогда не занимать места у прохода в самолете, и назвала неочевидные недостатки такого выбора.

Вас также могут заинтересовать новости: