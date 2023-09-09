Она также рассказала, как чувствовать себя менее уставшим и уменьшить джетлаг во время дальних путешествий.

Когда вы путешествуете на дальние расстояния, особенно если это касается многочасовых перелетов в самолете, важно сделать свое путешествие как можно более комфортным, ведь усталость от дороги может испортить вам пребывание в месте назначения. Стюардесса авиакомпании Emirates поделилась с Daily Star своими рекомендациями, как сделать свой перелет комфортным.

Обратите внимание на пищу, которую вы потребляете перед полетом

Перед полетом следует избегать тяжелой пищи и выбирать легкую и легкоусваиваемую пищу, чтобы предотвратить дискомфорт во время путешествия. Стюардесса также рекомендует ограничить потребление кофеина, чтобы избежать обезвоживания организма и улучшить качество сна.

Она также поделилась другими советами по комфортному перелету в самолете.

Стоит выбрать идеальное для себя место в салоне.

Некоторые люди предпочитают сидеть у окна, чтобы удобно склониться к нему во время сна. В то же время другие любят сидеть у прохода, чтобы иметь возможность легко встать и передвигаться по самолету.

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Если ваше путешествие достаточно продолжительное, добавьте промежуточную остановку.

Это отличный способ взбодриться во время дальних рейсов, а также увидеть еще какой-нибудь интересный город.

Важной во время полета является удобная одежда

Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей. Стюардесса также советует носить несколько слоев одежды, так как температура в самолете может быть ниже или выше, чем вы ожидаете.

Полезные вещи для путешествий

Стоит взять подушку для шеи и затычки для ушей, а также увлажняющий крем, так как долгое путешествие и низкая температура в самолете могут высушить вашу кожу.

Избежать джетлага и быстрее приспособиться к новому часовому поясу поможет короткий сон.

Попробуйте вздремнуть (около 20-30 минут) днем или ранним вечером по местному времени, чтобы помочь вашему телу легче адаптироваться к новому часовому поясу.

Ранее стюардесса посоветовала, какое место лучше забронировать, если вы хотите поспать в самолете.

Также бортпроводники раскрыли, какого напитка надо избегать всем пассажирам на борту самолета.

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