Самые умные кошки, как правило, и самые озорные.

Было замечено, что некоторые породы кошек умнее других. В целом, как выяснили исследователи, эти животные имеют структуру мозга, которая напоминает многих разумных существ, включая человека. Но у некоторых пород уровень интеллекта выше, чем у других их сородичей. Кто они - самые умные кошки в мире - читайте ниже.

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Самые умные кошки - породы ТОП-10

Говорить о том, какие кошки умные, независимые и самодостаточные, вероятно нет смысла, а чуткий характер делает их превосходными компаньонами человека. Тем не менее исследователи выделили самые умные породы кошек, которые лидируют по уровню интеллекта, пишет сайт cats.com.

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1. Абиссинская кошка

Красивая абиссинская - одна из старейших пород в мире. Как она появилась, доподлинно неизвестно, но некоторые предполагают, что эти животные пришли из древней Абиссинии (ныне Эфиопия), другие же утверждают, что это был Древний Египет.

Абиссинская кошка известна как самая умная - она очень любознательна и имеет удивительные детективные способности. Это очень независимая кошка, которая тем не менее хочет быть в центре событий. Также она очень любвеобильна и прекрасно ладит со всеми членами семьи, включая собак.

2. Сиамская кошка

Сиамская порода - принадлежит к старейшим породам домашних кошек, появилась она в Таиланде. Название "сиамская" происходит от слова "Сиам" - бывшего названия Таиланда.

Сиамская кошка известна тем, что она очень общительна и болтлива. Так как она очень любознательна и имеет природный инстинкт стимулировать свой ум, то склонна попадать в неприятности. Вместе с тем сиамская ласковая, но если начинает беспокоиться, то становится потенциальным разрушителем предметов в доме.

3. Корниш-рекс

Корниш-рекс родом из Корнуолла (Великобритания). Эта порода появилась благодаря генетической мутации, которая произошла в помете котят на одной из ферм в 1950-х годах. Корниш-рекс многие обожают из-за ее кудрявой шерсти и огромных ушей, которые делают ее похожей на эльфа.

Если говорить о том, какие кошки самые умные и преданные – то это корниш-рекс. У нее покладистый и спокойный характер, она дружелюбна, игрива и преданна. Также корниш-рекс - любительница физических нагрузок, ее часто можно застать прыгающей, бегающей и лазающей где-либо.

4. Японский бобтейл

Эта порода родом из Японии - она появилась в 600-700 годах нашей эры и является одной из старейших зарегистрированных пород.

Японский бобтейл - очень умна и может выучить много трюков и команд, к примеру, "принеси-подай". Известно, что эта порода также откликается на свое имя, но только когда сами этого хотят (впрочем, как большинство кошек). Также она очень любвеобильна и будет следовать за своим любимым человеком повсюду, требуя его внимания.

5. Скоттиш-фолд

Порода скоттиш-фолд - шотландская вислоухая - появилась в Шотландии в 1960-х годах. У скоттиш-фолдов есть аномалия хряща в маленьких ушах, из-за чего они складываются вперед к передней части головы.

Кошка скоттиш-фолд игрива, в меру активна и любят игрушки, которые заставляют ее думать - например, игрушки-головоломки. Также шотландская фолд любит позировать в смешных позах - сидит на попе или лежит с поднятыми вверх лапами на спине.

6. Саванна

Эта порода - результат скрещивания домашней кошки и африканского сервала. Это также одна из самых крупных пород домашних кошек, которая в Книге рекордов Гиннесса записана как "самая высокая в мире домашняя кошка".

И, конечно, саванна очень умна и любопытна. Например, ее можно научить трюкам, и еще она начинает озорничать, когда ей скучно. Саванна очень энергична, но при этом она также и прекрасный компаньон, поэтому ей необходимы дружеское общение, игрушки-головоломки и много пространства.

7. Тонкинская кошка

Эта порода - результат разведения сиамской и бирманской кошек. Очаровательная тонкинез сочетает в себе лучшие черты этих двух пород, поэтому сама - любвеобильная и озорная.

Тонкинская кошка - также одна из самых умных на планете. Она не устает играть с игрушками и любит забраться на холодильник и верхние полки - забавы ради. Тонкинез еще известна тем, что имеет хобби - она "приобретает" у человека различные предметы для своей личной коллекции.

8. Сингапурская кошка

Как можно понять из названия, эта порода возникла в Сингапуре и считается самой маленькой в мире породой домашних кошек.

Сингапурская кошка любит внимание, она любопытна, игрива и умна. Ее можно научить разным трюкам, и она хорошо ладит с другими домашними животными. Эта порода не любит громких звуков и оживленного окружения и лучше всего уживается с детьми старшего возраста.

9. Бурманская кошка

Бурманская порода - это скрещивание сиамской кошки и маленького коричневого котенка из Бирмы. Бурманская кошка считается высокоинтеллектуальной и не требует особого ухода.

Она привязана к своему хозяину и любит быть в центре внимания. Игрива, энергична и любопытна, а также поддается дрессировке - например, делает апорт. Обычно ее можно найти спящей на подоконнике или греющейся в лучах солнца.

10. Бенгальская кошка

Бенгальские кошки появились, когда в 1963 году скрестили домашнюю короткошерстную кошку и дикого азиатского леопардового кота. Порода известна своим великолепным пятнистым мехом и высоким интеллектом.

Бенгальская кошка - прирожденный спортсмен, который любит лазать и прыгать. Ее также называют собакоподобной - она, как и бурманская, имеет способности к дрессировке и прогулкам на улице на поводке. Бенгалка - очень общительная, с игривым характером, но когда она становится беспокойной, то от нее можно ожидать неприятностей.

Кроме вышеперечисленных, умные породы кошек - это также турецкая ангора и персидская. Обе известны тем, что хорошо поддаются дрессировке.

По мнению экспертов, хозяевам умных кошек обольщаться не стоит - наличие такого животного в доме означает, что у вас всегда будет много сюрпризов. Кошки с высоким уровнем интеллекта требуют много умственной стимуляции, поэтому помните, что более умные животные, как правило, и самые озорные.

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